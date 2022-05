Abogado de Pedro Castillo: "Despacho fiscal no brinda las garantías mínimas del debido proceso"

Benji Espinoza, el abogado del Presidente de la República, Pedro Castillo se pronunció acerca de la solicitud emitida por su representado, donde manifestó responder las preguntas realizadas por la fiscalía, a través de medios escritos.

Espinoza señaló que no se estaría incurriendo en una ilegalidad tras la solicitud de responder las preguntas de la fiscalía por escrito, ya que esto estaría amparado en la Constitución Política del Perú.

“A los altos dignatarios como el presidente les toca declarar de manera oral o por escrito”, señaló Espinoza, manifestando que su representado, el actual mandatario, no estaría incurriendo en un pedido ilegitimo.

Del mismo modo, acotó que si el fiscal a cargo o algún representante de la Comisión de Fiscalización, considera que este pedido no sería habitual o común, esto tendría que cambiarse a través de un proyecto de reforma de ley, que sería debatido en el Palacio Legislativo.

Además aprovechó para señalar que no se estaría respetando el debido proceso en el caso, como señala la Constitución.

“Estamos frente a un despacho fiscal que no brinda las garantías mínimas del debido proceso, no sólo para los investigados sino para testigos”, acotó.

SOBRE LILIA PAREDES

Asimismo, Benji Espinoza, representante legal del Presidente de la República y la primera dama, Lilia Paredes, acusó a la fiscal Luz Taquire de no estar actuando con transparencia ni siguiendo el proceso correspondiente.

“Los testigos declaran sobre hechos, y los hechos tienen que estar descritos en la citación. Y en la citación de la primera dama no estaba descrito”, señaló Espinoza.

Del mismo modo indicó que en posición de testigo, en la que se encontraría Paredes, cuenta con la posibilidad de guardar silencio sobre acusaciones hacia su cónyuge según se lee en el artículo 165 de la Ley Procesal Penal, además que tendría la misma facultad si sus manifestaciones significarán una autoincriminación, según el artículo 163 del mismo.

“El caso Lilia Paredes es el claro ejemplo del abuso del poder y criminalización del ejercicio de un derecho constitucional”, acotó.

Por lo mismo, se pronunció acerca de la supuesta negativa de Paredes, a responder las preguntas en la fiscalía, señalando que el control de dichas preguntas habría estado a cargo de la fiscal Taquire y no de la acusada, por lo que ella no tendría responsabilidad sobre la no realización de las mismas, habiéndose amparado bajo el derecho a guardar silencio, finalizando Espinoza en entrevista exclusiva con 24 Horas Edición Mediodía.