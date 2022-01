Caso Ana Estrada: “un médico no puede determinar cuánto dolor sufre la paciente"

POR UNA MUERTE DIGNA. Ana Estrada continuó con la audiencia que define si la Corte Suprema ratifica o no el fallo en primera instancia a su favor para acceder a la eutanasia. “Quiero reiterar que lo que estoy pidiendo no es que me dejen morir, es tomar el control de mi voluntad, de mi autonomía y de mis decisiones”, señaló la psicóloga, quien desde hace años inició una lucha legal por una muerte digna.

La audiencia contó con la presencia de Walter Gutiérrez, defensor del Pueblo, quien apoya la causa de Estrada. William Rey Medina, representante de la Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos, también estuvo presente y sostuvo que antes de debatir si se debe aplicar la eutanasia, se debe analizar si la condición de Estrada puede ser aliviada.

Ana Estrada, por su parte, señaló que la condición de sufrimiento y dignidad depende de la evaluación de cada individuo. “Solo la persona sabe hasta donde uno puede tolerar sufrir y hasta donde sus condiciones ya no son dignas”, señaló en audiencia, además dijo que esta decisión le permitirá sobrellevar mejor el “deterioro inevitable de su enfermedad”, al saber que puede decidir sobre su propio cuerpo.

SUSPENDEN SESIÓN

La sesión fue suspendida hasta el 31 de enero, donde se escucharán los informes médicos sobre la salud de la psicóloga. Ana Estrada fue diagnosticada con poliomielitis, una enfermedad rara y degenerativa que inflama y debilita sus músculos, provoca lesiones a los nervios que causan parálisis, dificultad para respirar y, en algunos casos, la muerte.

“NO ES UN PROCESO CONTENCIOSO, ES UNA SENTENCIA FIRME”

Paula Siberino, asesora Bioética y DD.HH. en el caso de Ana Estrada, conversó con 24 Horas y señaló que la audiencia de ayer causó sorpresa, pues este caso se trata de una sentencia firme que no fue apelada por las partes, en ningún momento se trataba de un proceso contencioso, sin embargo, dijo la abogada, la Asociación de Cuidados Paliativos dio la impresión de que se trataba de una instancia de apelación, además, dicha asociación no es parte del proceso y solo participa como amigo del tribunal con un informe técnico en favor de los cuidados paliativos.

“UN MÉDICO NO PUEDE DETERMINAR CUÁNTO DOLOR SUFRE ANA”

Siberino, señaló que durante la audiencia la jueza pedía un médico para que determine cuánto dolor sufre Ana Estrada, pero dijo que ese pedido es “ultrajante”, pues el dolor está definido como una experiencia emocional intersubjetiva. “Seamos conscientes, esto no es un problema de medicalización. Un médico no puede decir cuánto dolor puede aguantar Ana, eso es algo totalmente contrario a la ética y al derecho”, finalizó la abogada.