Elecciones 2021: PJ prohibió a Keiko Fujimori viajar al interior del país

Este lunes, Sachi Fujimori tomó el papel de su hermana Keiko representándola en un evento proselitista en Chiclayo, tras que se supiera que el juez Víctor Zúñiga a cargo de las investigaciones en contra de la lideresa de Fuerza Popular por presunto lavado de activos, no aprobara ni rechazara su permiso para viajar al interior del país, reservándose el derecho de pronunciarse.

"Lamentablemente la solicitud de autorización para continuar con nuestros viajes no se ha dado, como siempre vamos a ser respetuosos con las decisiones judiciales, sin embargo, estamos tratando de adaptar nuestra campaña para seguir en contacto", señaló Fujimori.

Por otro lado, la abogada penalista Romi Chang señaló que el magistrado Zúñiga cuenta con un pedido para apartarlo de las investigaciones, razón por la cual no contaría actualmente con la facultad para aprobar o rechazar la solicitud de la candidata de FP.

Asimismo, Fujimori no descartó apelar este recurso en otra instancia judicial. "Esto lo vamos a evaluar con la abogado, pero sin duda es una desventaja en no poder estar físicamente allá, he hecho política en la adversidad (..) yo creo que más allá de esas dificultades, el compromiso es transmitir nuestro plan de gobierno", agregó.