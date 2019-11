Milagros Salazar sobre pedido de suspensión a Pedro Chávarry: “No he blindado a nadie”

El fiscal Pedro Chávarry podría ser suspendido de manera preventiva hasta por 18 meses luego de que el juzgado supremo de investigación preparatoria admitiera a trámite el pedido del Ministerio Público por el presunto delito de encubrimiento real.

Las reacciones de parte de los integrantes de la Comisión Permanente no se hicieron esperar. “Me parece correcto, ojalá que se toman acciones al respecto”, indicó Indira Huillca. Desde el oficialismo expresaron el apoyo que recibió Chávarry de ciertas bancadas durante el periodo congresal. “Abiertamiento hubo grupos como Fuerza Popular y Apra que blindaron al fiscal”, dijo Clemente Flores (PpK).

Por otro lado, Milagro Salazar, dijo que Pedro Chávarry nunca tuvo un trato especial cuando se analizaron sus denuncias en el Parlamento. “Yo no hablo por todos, personalmente cuando he tenido que votar, lo he hecho con conciencia, yo no he blindado a nadie”, aseguró.

En tanto Karina Beteta indicó que “hay una dictadura” donde existe persecución político de parte de un presidente que “ha tomado las instituciones públicas”.

Como se recuerda, el juez Nuñez Julca dio tres días de plazo a la defensa del exfiscal de la Nación para que presente los argumentos oportunos antes de programar la audiencia de ambas partes.