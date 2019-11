Domingo Pérez: "Germán Juárez no participa en audios"

José Domingo Pérez se refirió a los recientes audios difundidos entre un fiscal y Martín Belaunde Lossio, de los cuales se habría forzado un testimonio del aspirante a colaborador para que encaje con la tesis fiscal.

En una parte del audio se oye la mención de un "doctor Juárez". Frente a eso, Pérez Gómez descartó que el magistrado y miembro del equipo especial, Germán Juárez, no formó parte de aquella reunión.

“El fiscal Germán Juárez por lo que se ha escuchado, no participa en ese diálogo. Llama así la atención por qué un fiscal que no es del Equipo Especial hace mención a una investigación que no le corresponde”, indicó.

“Secreto a voces”

En tanto, para el abogado penalista Carlos caro, los audios evidencian una situación irregular que se ha vuelto muy común.

"Esta es una situación que ya es un secreto a voces, los que estamos en los tribunales sabemos que los fiscales siempre tratan de acomodar las versiones conforme a la teoría del caso que ellos manejan", manifestó tras indicar que hay una suerte de caja negra con la información que manejan los fiscales en la etapa de la colaboración eficaz.