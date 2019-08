Periodista Lourdes Sacín gana juicio a Rodrigo Gonzáles 'Peluchín'

Tras cerca de cinco años de largo proceso judicial, la periodista Lourdes Sacín respira con más tranquilidad. El Poder Judicial acaba de ratificar en segunda instancia la condena de difamación agravada por parte del exconductor de espectáculos, Rodrigo Gonzales, alias ‘Peluchín’

Para el PJ, son palabras que sobrepasaron los límites de la libertad de expresión. Por ello, Gonzales deberá pagar una cuantiosa reparación civil. “No se compara con todo el daño emocional, económico, laboral, no es nada. Lo hice para dejar un precedente. Libertad de opinión no es lo mismo que insultar”, indicó.

Además también, el denunciado deberá pedirle disculpas públicas en el mismo medio donde las profirió. Caso contrario, la situación se agravaría.