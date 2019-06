Odebrecht no habría incluido al Gasoducto Sur entre las obras ligadas a corrupción

Ante la nueva información revelada por un medio digital, Convoca,pe, en donde se asegura que la obra emblemática de Ollanta Humala, el Gasoducto Sur Peruano, estuvo implicada con pagos por 3 millones de dólares según las planillas secretas de la constructora brasileña, surge la duda sobre qué ocurrirá con el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa.

Odebrecht solo ha reconocido actos de corrupción en cuatro obras de construcción, entre las que no está el Gasoducto Sur Peruano. El abogado penalista Carlos Caro, explicó que el acuerdo no tiene por qué verse perjudicado necesariamente ante esto.

“Si hablamos de la ley estricta, (...) dice que si un colaborador eficaz miente, el fiscal con la prueba de la mentira (...) puede ir donde el juez y pedir que el acuerdo se deje sin efecto”, señaló el especialista.

Sin embargo, en la practica ocurre de manera distinta, pues una vez que los fiscales descubren que el colaborador miente, “lo llaman y le dicen: ‘mira, te he descubierto esto, no me hagas perder mi tiempo, no me digas que tengo que investigar más, así que mejor tú empieza a hablar’”, asegura Caro.

Una siguiente entrega de Convoca.pe reveló que también habrían existido 53 pagos encubiertos de Odebrecht por cerca de 9 millones de dólares relacionados a 12 obras en el Perú, en el año 2014.