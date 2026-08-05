Gobierno prevé elevar el sueldo mínimo a S/ 1,300 antes de fin de año

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, informó que el aumento de la remuneración mínima vital de S/ 1,130 a S/ 1,300 podría aprobarse en un plazo de 60 a 90 días, tras el diálogo con el Consejo Nacional de Trabajo.

Según el Ejecutivo, el incremento busca recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y compensar el impacto del costo de vida sobre los ingresos de los hogares peruanos.

Por su parte, la Asociación de Exportadores (ADEX) manifestó su preocupación por la medida y advirtió que un incremento sin mejoras en productividad podría afectar principalmente a las micro y pequeñas empresas.

Mientras continúan las conversaciones entre el Gobierno, empleadores y trabajadores, la propuesta busca alcanzar un consenso que permita mejorar los ingresos sin perjudicar la generación de empleo.