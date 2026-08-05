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05/08/2026

Lima inicia la cuenta regresiva para los Juegos Panamericanos 2027 con la visita de Simone Biles

La capital peruana se prepara para recibir la máxima cita deportiva del continente. Como parte de las actividades, la multicampeona olímpica Simone Biles llegó al país como invitada de honor.



Lima dio inicio a la cuenta regresiva rumbo a los Juegos Panamericanos 2027, evento que volverá a reunir a los mejores deportistas del continente en la capital peruana.

Como parte de las celebraciones, la gimnasta estadounidense Simone Biles arribó al Perú para participar en las actividades oficiales y compartir con jóvenes atletas y seleccionados nacionales.

El Instituto Peruano del Deporte informó que la agenda también incluye recorridos turísticos y encuentros con deportistas, además de eventos que marcarán el camino hacia la cita continental.

Paralelamente, el IPD continúa impulsando obras de infraestructura y la modernización de escenarios deportivos con el objetivo de garantizar el desarrollo de los Juegos Panamericanos Lima 2027.


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