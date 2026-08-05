Sunat identifica 372 empresas fantasmas por presunta emisión de facturas falsas

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que detectó 372 empresas fantasmas que presuntamente emitieron facturas falsas por más de S/ 260 mil millones en crédito fiscal.

Según explicó el superintendente Javier Franco Castillo, estas empresas son constituidas formalmente, pero no cuentan con actividad económica real, patrimonio, mercadería ni capacidad operativa para sustentar las operaciones que declaran.

La identificación de estas organizaciones se realiza mediante el análisis de información, inspecciones en los domicilios registrados y la verificación documental antes de emitir una resolución que las declare sin capacidad operativa.

La Sunat advirtió que estas prácticas afectan la recaudación tributaria y anunció que continuará con las investigaciones para detectar miles de empresas vinculadas a comprobantes con crédito fiscal de origen sospechoso.