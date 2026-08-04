Cuerpo del piloto Américo Salazar es trasladado a Lima tras ser identificado

Después de tres días de espera, el cuerpo del piloto Américo Salazar fue retirado de la morgue de Ica para ser trasladado a Lima, donde será velado en una parroquia del distrito de Santiago de Surco.

Las autoridades informaron que la identificación del piloto se realizó mediante diversos elementos, entre ellos análisis odontológicos, antropológicos, pertenencias personales y prendas que llevaba al momento del accidente.

En tanto, el proceso para identificar a la copiloto continúa. El Instituto de Medicina Legal explicó que aún se esperan los resultados de las pruebas de ADN, así como la llegada de sus familiares para realizar la homologación correspondiente.

Respecto a los turistas extranjeros fallecidos, las autoridades indicaron que la entrega de los cuerpos también dependerá de la identificación genética y de la presencia de sus familiares, por lo que el procedimiento podría extenderse entre seis y siete días.