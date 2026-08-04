Huancayo: amenazan de muerte a empresa de transporte “San Carlos” y les exigen cupos

La criminalidad y las mafias organizadas siguen extendiéndose en el país. Más de 25 conductores de la empresa de transportes “San Carlos”, que cubre la ruta Chupaca–Huancayo, suspendieron sus labores tras recibir un mensaje con amenazas de muerte, generando temor entre los trabajadores.

El último mensaje fue encontrado por la controladora de la empresa en la puerta del segundo piso del paradero principal, ubicado en el distrito de Chongos Bajo. En el manuscrito, los presuntos extorsionadores le exigen el pago de 10 soles por cada unidad.

TEMEN QUE EXTORSIONES SE EXTIENDAN A OTRAS EMPRESAS

Según el gerente de la empresa, Celestino Rutti, se trata de la tercera amenaza recibida en apenas 15 días. “Nos exigen dinero, una cuota por cada unidad. Pienso que es la primera empresa que está siendo extorsionada”.

Los representantes de la entidad anunciaron que solicitarán mayor resguardo policial y esperan que las autoridades investiguen el origen de las amenazas para evitar que la extorsión se extienda a otras empresas de transporte de la región.