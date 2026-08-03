Cusco: piden informe tras ingreso de turistas que jugaron fulbito en complejo arqueológico de Chinchero

La Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gersetur) solicitó un informe a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco luego de conocerse que tres turistas extranjeros ingresaron al Complejo Arqueológico de Chinchero, en la provincia de Urubamba, y jugaron un partido de fulbito con niños de la zona.

El hecho, registrado la semana pasada, generó cuestionamientos debido a que este tipo de actividades no están permitidas dentro de espacios considerados patrimonio cultural.

PROHIBICIONES

Gersetur recordó que cualquier actividad deportiva está prohibida en las zonas patrimoniales. Asimismo, advirtió que el personal encargado del resguardo de los centros arqueológicos resulta insuficiente, por lo que solicitó mayores recursos para reforzar la seguridad.

El Complejo Arqueológico de Chinchero forma parte del Circuito 2 del Boleto Turístico del Cusco y es considerado uno de los principales atractivos del Valle Sagrado.

El lugar destaca por sus andenes agrícolas de origen inca y por su templo colonial construido sobre bases prehispánicas. De acuerdo con la Cámara de Comercio del Cusco, el complejo recibe un promedio de 2 mil visitantes diariamente.