Turistas llegan al aeródromo de Nasca y son redireccionados tras accidente aéreo

Decenas de turistas continúan llegando al aeródromo de Nasca para visitar uno de los principales atractivos turísticos de la provincia, pese al accidente aéreo ocurrido el último sábado 1 de agosto, que dejó 13 personas fallecidas.

Como se recuerda, una avioneta de la empresa Aerodiana que realizaba un vuelo turístico se precipitó a tierra y posteriormente se incendió sobre un predio agrícola en el sector Pueblo Viejo, ubicado a unos seis kilómetros de la ciudad de Nasca, en la región Ica.

Pese a lo ocurrido, la actividad turística continúa en la zona. Visitantes nacionales y extranjeros llegaron hasta el aeródromo para realizar los tradicionales sobrevuelos a las Líneas de Nasca e incluso recomendaron a otros turistas conocer este atractivo.

INCREMENTO

En tanto, el secretario técnico de la Cámara de Comercio de Nasca informó que se ha registrado un incremento en la cantidad de sobrevuelos realizados desde el aeródromo local. Según explicó, la suspensión temporal de las operaciones de Aerodiana habría provocado que parte de la actividad que se desarrollaba desde Pisco se traslade hacia Nasca para atender las reservas previamente programadas.