Chiclayo sorprende con la preparación del King Kong más grande del mundo

Chiclayo fue escenario de la elaboración del King Kong más grande del mundo, una actividad que reunió a numerosos ciudadanos que llegaron para presenciar la preparación de uno de los dulces más representativos de la región Lambayeque.

Tras culminar su elaboración, el tradicional alfajor fue distribuido entre el público que asistió al evento y pudo degustar el producto.

SABORES TRADICIONALES

Según los productores encargados de su preparación, el King Kong fue elaborado conservando sus sabores tradicionales: manjar blanco, dulce de piña y maní.

La actividad buscó poner en valor este tradicional dulce lambayecano y acercarlo a los asistentes que participaron de la jornada.