Jaén: cámaras captan a sujeto dejando explosivo en vivienda de exdirigente empresarial

Cámaras de seguridad registraron el momento en que un sujeto dejó un balde con un artefacto explosivo en la vivienda de Berta Padilla, expresidenta de la Cámara de Comercio de Jaén. Segundos después, la carga detonó.

Según la Policía, dos hombres llegaron en una motocicleta hasta el inmueble durante la madrugada. Uno de ellos descendió para colocar el explosivo y luego escapó junto a su cómplice.

Las primeras investigaciones apuntan a un presunto caso de extorsión contra Billy Montesa Padilla, hijo de la empresaria y representante del consorcio que obtuvo la buena pro para ejecutar la pavimentación de calles en el centro de Jaén.

Las autoridades continúan con las diligencias para identificar y capturar a los responsables, mientras no se descarta que el atentado esté relacionado con el cobro de cupos por parte de una organización criminal.