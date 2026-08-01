Caos vial en Ollantaytambo afecta a turistas y genera preocupación en el Cusco

El tránsito en Ollantaytambo, uno de los principales ingresos al Valle Sagrado, se ha visto seriamente afectado debido al cierre del acceso principal, medida que obligó a desviar los vehículos por una vía alterna.

Según operadores turísticos, la ruta utilizada no tiene la capacidad suficiente para soportar el flujo vehicular, por lo que un recorrido que antes tomaba apenas siete minutos ahora puede extenderse durante varias horas.

Representantes del sector cuestionaron la falta de planificación para ejecutar las obras y advirtieron que la ausencia de personal policial agrava el desorden en la circulación.

Los afectados solicitaron a las autoridades locales y regionales adoptar acciones inmediatas para aliviar el congestionamiento y evitar que esta situación continúe perjudicando la imagen turística de Ollantaytambo y del Valle Sagrado.