Ica: al menos 13 muertos deja caída de avioneta que sobrevolaba las Líneas de Nasca

Según confirmaron las autoridades, trece personas, entre ellas turistas extranjeros, fallecieron esta tarde tras la caída de una avioneta en el sector de Pueblo Viejo, en la provincia de Nasca, región Ica.

En un comunicado, la Municipalidad Provincial de Nasca confirmó que la aeronave siniestrada partió de Pisco para sobrevolar las Líneas de Nasca. Se desconocen las causas del trágico accidente, informa Perú21.

COMPLETAMENTE DESTRUIDA

El incidente ocurrió alrededor de las 12:55 horas. La aeronave pertenecería a la empresa Aerodiana, que realiza sobrevuelos a las Líneas de Nasca y también ofrece servicio de chárter privado y cargo aéreo.

Entre las víctimas se encuentran el piloto, el copiloto y diez turistas. Las imágenes muestran que la aeronave quedó completamente destruida, sus restos esparcidos en distintos puntos de la zona del impacto.

ALCALDE DE NASCA

Sobre el accidente, el alcalde de Nasca, Jorge Bravo, señaló que tras el suceso inmediatamente llegaron al lugar equipos de emergencia, pero no se pudo hacer nada, pues la avioneta estaba destrozada e incendiada. Los cuerpos de las víctimas fueron llevados a la morgue de Ica.