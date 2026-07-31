Cambios en EsSalud: ¿qué espera a los más de 11 millones de asegurados?

El Gobierno anunció que en las próximas horas realizará un cambio en la Presidencia Ejecutiva de EsSalud con el objetivo de mejorar la atención de más de 11 millones de asegurados. La medida se da en medio de constantes reclamos por demoras en citas médicas, cirugías y falta de medicamentos.

Pacientes denunciaron largas esperas para acceder a servicios de salud. Una asegurada afirmó que lleva casi tres años esperando la operación de rodilla de su padre en el Hospital Marino Molina, mientras otra indicó que espera desde abril una cita en traumatología en el Policlínico Fiori de San Martín de Porres.

Especialistas señalaron que el nuevo titular de EsSalud debe tener experiencia en gestión hospitalaria y conocer la realidad de los establecimientos de salud a nivel nacional. Consideran que el cambio de autoridades debe traducirse en mejoras concretas para los pacientes.

TRANSFORMACIÓN ESTRUCTURAL

Asimismo, expertos en salud pública advirtieron que el problema requiere una transformación estructural. Entre las principales prioridades mencionaron reducir los tiempos de espera, garantizar el abastecimiento de medicamentos y fortalecer la capacidad de atención en toda la red de EsSalud.