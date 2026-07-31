Julio Velarde cumple 20 años al frente del BCR y destaca por la estabilidad económica del país

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, cumple dos décadas al frente de la institución, periodo en el que se consolidó la estabilidad monetaria, el control de la inflación y la autonomía del organismo.

Velarde, economista formado en la Universidad del Pacífico, asumió la conducción del BCR durante el segundo gobierno de Alan García y fue ratificado por los gobiernos de Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Pedro Castillo y la actual administración.

Durante su gestión, el sol peruano fortaleció su credibilidad y el país mantuvo una política monetaria independiente. El economista también recibió la Orden del Sol del Perú en el grado de Gran Cruz, una de las máximas distinciones otorgadas por el Estado peruano.

Respecto al crecimiento económico, Velarde señaló que sectores como minería y energía serán claves para impulsar la inversión, con una cartera de proyectos que podría dinamizar la economía nacional en los próximos años.