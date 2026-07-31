Pisco: Senamhi reporta fuertes vientos paracas de hasta 42 km por hora

Los vientos Paracas son un fenómeno meteorológico característico de la costa central y sur del Perú, especialmente en la región Ica.

En Ica fuertes ráfagas de viento generan el levantamiento de arena y mucho polvo, reduciendo la visibilidad en las vías, una alerta que se extenderá por gran parte de la costa peruana en los próximos días, según el Senamhi.

Debido a intensos vientos de hasta 42 km por hora, se levantaron grandes cantidades de arena en varios sectores de Pisco y Paracas.

Los Vientos Paracas son un fenómeno meteorológico característico de la costa central y sur del Perú, especialmente en la región Ica, que consiste en vientos muy fuertes que levantan inmensas nubes de polvo y arena.

Intensa tormenta de arena

En la provincia de Pisco, en la región Ica, la estación meteorológica del Senamhi registró estos fuertes vientos por lo que piden a la población tomar las medidas preventivas del caso en zonas donde las viviendas son de material precario.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran una densa nube de polvo avanzando sobre la ciudad, cubriendo calles, viviendas y vías de circulación.

Cabe señalar que, los llamados Vientos Paracas se originan por un fuerte contraste de temperaturas y presiones entre el mar y el desierto, intensificado por el Anticiclón del Pacífico Sur o el paso de vaguadas en altura,