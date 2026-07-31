24 Horas Edición Central

31/07/2026

Keiko Fujimori viajó a la región Junín para supervisar apoyo a damnificados por fuerte temblor

La mandataria recorrerá el distrito de Chongos Bajo, sector que fue remecido por un sismo de magnitud 5.1, el pasado 18 de julio, que dejó cinco muertos y 4 130 afectados.



Esta mañana, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, llegó a la región Junín para supervisar la ayuda a los damnificados del distrito de Chongos Bajo,  en la provincia de Chupaca; tras el sismo de magnitud 5.1 que dejó cinco fallecidos, el pasado 18 de julio.

Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el temblor también dejó 5 358 damnificados y 4 130 afectados. En el referido distrito, la mandataría fue recibida por el gobernador regional, Zósimo Cárdenas, el alcalde de Chupaca, Luis Bastidas, y funcionarios de Defensa Civil.

PRINCIPALES DEMANDAS

Fujimori Higuchi visitará los albergues instalados en la zona tras el sismo. Asimismo, sobrevolará otros distritos afectados y se reunirá con las autoridades locales para conocer sus principales demandas y dar solución a sus necesidades inmediatas.

La jefa de Estado viajó acompañada de los ministros Mauricio Arnillas González (Vivienda, Construcción y Saneamiento), Rafael Belaunde Llosa (titular de Defensa) y Marco Vinelli Ruiz (del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego).


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