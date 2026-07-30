Fuerzas Armadas destacan operativo en el Vraem que permitió abatir a mando terrorista

El Ejército del Perú informó que la Operación Quiñones permitió abatir al denominado "camarada Richard", considerado un mando político dentro de la organización terrorista.

Durante la intervención también se incautó armamento, municiones y pertrechos. La operación fue ejecutada por el Comando Especial Vraem tras un trabajo previo de inteligencia.

Un helicóptero de la Aviación del Ejército recibió 18 impactos de bala mientras realizaba la extracción de las tropas. Pese al ataque, la misión culminó con éxito.

Las Fuerzas Armadas destacaron que el operativo representa un golpe importante contra los remanentes terroristas y reafirmaron su compromiso con la seguridad del país.