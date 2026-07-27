Bandas militares de Perú y Chile protagonizan emotivo encuentro en Tacna

En el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias, las bandas militares de los ejércitos de Perú y Chile protagonizaron un emotivo encuentro de confraternidad en la ciudad de Tacna, donde ofrecieron una presentación conjunta que congregó a decenas de ciudadanos.

Durante la actividad, ambas delegaciones interpretaron piezas musicales representativas de sus respectivos países, incluido el Himno Nacional del Perú, en una muestra de respeto y acercamiento entre las instituciones militares de ambas naciones.

La jornada también estuvo marcada por la exhibición de danzas tradicionales. Los asistentes disfrutaron de la marinera, emblemática del Perú, y de la cueca, considerada el baile nacional de Chile, como parte de un intercambio cultural que fue ampliamente aplaudido por el público.

ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS

Tras la presentación artística, las delegaciones participaron en el desfile cívico militar desarrollado en la avenida Grau, reafirmando los lazos de amistad y cooperación entre ambos países en el marco de las actividades conmemorativas por el aniversario de la Independencia del Perú.