MTC declara en emergencia 11 puentes ante riesgo de lluvias intensas

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones declaró en emergencia 11 puentes ubicados en cuatro regiones del país, debido a los daños que presentan y al riesgo de lluvias intensas durante la próxima temporada.

La directora ejecutiva de Provías Nacional, Claudia Dávila, explicó que algunos puentes tienen losas fatigadas, problemas en los estribos y estructuras expuestas que requieren atención inmediata. Para ello, se elaboraron expedientes técnicos que permitirán ejecutar las intervenciones.

SUPERVISIÓN DE PUENTES

En Piura, además, se supervisan 11 puentes que forman parte de cuatro paquetes de obras y que presentan un importante nivel de avance. Estas estructuras contarán con sistemas de postensado y defensas ribereñas para mejorar su resistencia ante posibles crecidas de los ríos.

Entre los proyectos mencionados se encuentran los puentes Bonapira y San Francisco. Este último, de aproximadamente 300 metros, busca evitar que las poblaciones queden incomunicadas durante las lluvias, debido a que actualmente el caudal de los ríos puede pasar por encima de las estructuras y bloquear el tránsito.