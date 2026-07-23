Piura: sentencian a extranjero por desobedecer a la autoridad durante piques ilegales

Un ciudadano extranjero fue condenado en tiempo récord por el delito de desobediencia a la autoridad, luego de participar en piques ilegales en Piura y darse a la fuga durante una intervención policial.

El hombre, identificado como Edwin Mendoza, habría participado en estas carreras junto a unos 20 motociclistas. Al notar la presencia de la Policía, huyó durante aproximadamente 10 minutos, ingresó por calles en sentido contrario y realizó maniobras temerarias que pusieron en riesgo su vida y la de otras personas.

Tras ser intervenido en el desvío de Sullana, fue trasladado a la Unidad de Flagrancia, donde recibió una condena que se convierte en un precedente para otros motociclistas que realizan este tipo de competencias ilegales.

NECESIDAD DE REFORZAR LA EDUCACIÓN VIAL

Las autoridades señalaron que estas carreras suelen realizarse en vías como la carretera universitaria y la avenida Grau, utilizadas por los motociclistas pese al riesgo que representan para ellos y otros conductores. Ante esta problemática, se planteó la necesidad de reforzar la educación vial y establecer espacios seguros para realizar competencias formales, con presencia de policías, bomberos, ambulancias y seguros contra accidentes.