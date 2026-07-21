Familiares piden helicópteros para buscar a montañistas desaparecidos en nevado Huascarán

A seis días de la desaparición de los montañistas Artidoro Salas, Alejandro Ugarte y Saúl Mendoza en el nevado Huascarán, familiares, amigos y montañistas participaron en una vigilia de oración para mantener viva la esperanza de encontrarlos con vida. Con velas encendidas y mensajes de aliento, los asistentes elevaron plegarias mientras continúan las intensas labores de búsqueda en la zona.

Bruno Chiappina, amigo de uno de los desaparecidos, informó que los equipos de rescate ya llegaron al punto donde se emitió la última señal del GPS satelital. Asimismo, explicó que existen tres últimas transmisiones del dispositivo y que posteriormente Saúl Mendoza envió audios solicitando una frecuencia de radio para comunicarse, indicando que el grupo se encontraba perdido y pidiendo las coordenadas para regresar a la ruta.

Los familiares hicieron un llamado al Gobierno para que fortalezca las labores de rescate con mayor tecnología y apoyo aéreo. "Ya son seis días y el reloj está en contra. En este momento de la búsqueda solo sirven herramientas de tecnología y recursos de la Policía o la Fuerza Aérea", expresó Chiappina, quien también pidió que no se abandone la búsqueda de los tres montañistas.

UTILIZAN DRONES ESPECIALIZADOS

Por su parte, el coronel Mori, jefe del Estado Mayor de la Región Policial de Áncash, informó que se incorporaron cuatro drones especializados enviados por la Región Policial de La Libertad para reforzar las operaciones. Mientras tanto, los familiares mantienen la esperanza de un desenlace favorable. "No perdemos la esperanza de que llegue con vida... esperamos que vuelvas, tío, aún te necesitamos", expresó entre lágrimas el sobrino de Artidoro Salas durante la vigilia.