Restos del pequeño Frank llegan a Huacho mientras familia exige justicia por su muerte

Los restos del pequeño Frank llegaron a su natal Huacho, donde fueron velados por familiares y allegados, quienes lamentaron profundamente la muerte del menor de ocho años.

En medio del dolor, la madre de la víctima pidió apoyo para cubrir los gastos de la atención médica y el traslado del cuerpo de su hijo. Los padres aseguraron que, hasta el momento, ningún representante se ha acercado para brindarles asistencia económica o acompañamiento.

PRISIÓN PREVENTIVA

Por este caso, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaura solicitó nueve meses de prisión preventiva contra el suboficial investigado por el presunto delito de homicidio culposo en agravio del menor. El fiscal adjunto provincial Fernando Ayala Borja dispuso diligencias urgentes para esclarecer lo ocurrido.

Mientras la familia exige justicia y que la muerte del niño no quede impune, sus restos serán enterrados en el cementerio de La Hoyada, en Huamay, donde sus seres queridos le darán el último adiós.