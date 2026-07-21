Dictan 18 meses de prisión preventiva contra expresidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac

El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra José Alberto Tinco Luján, expresidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, y su esposa, también abogada. La medida fue solicitada por la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

Según la investigación, Tinco sería el presunto líder de la organización denominada “Las Corbatas Negras”, que estaría dedicada al tráfico de influencias, la manipulación de expedientes judiciales y designaciones irregulares. El exmagistrado negó las acusaciones.

El juez supremo Juan Carlos Checkley consideró que existía peligro de obstaculización de la investigación, elemento que resultó determinante para imponer la prisión preventiva. Otros investigados recibieron 12 meses de esta medida.

SE TOMARÁN MEDIDAS

A través de un comunicado, la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Apurímac rechazó cualquier acto de corrupción y aseguró que se adoptarán medidas para contribuir a una institución más transparente.