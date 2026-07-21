Francis Allison pide declarar en emergencia al sector Interior para reforzar a la Policía

Tras reunirse con la presidenta electa Keiko Fujimori, el alcalde de Magdalena y candidato a la Municipalidad de Lima planteó medidas urgentes para mejorar el equipamiento y la capacidad operativa de la Policía Nacional.

Francis Allison sostuvo que el sector Interior debería ser declarado en emergencia para permitir la compra directa de armas, chalecos antibalas, equipos de geolocalización y otros implementos necesarios para combatir la delincuencia.

El también candidato a la alcaldía de Lima afirmó que la Policía cuenta con personal capacitado, pero enfrenta graves problemas de logística y equipamiento que limitan su capacidad de respuesta.

CONSTRUIR CUATRO LÍNEAS DEL METRO DE LIMA

Durante la reunión, Allison también respaldó la propuesta de construir cuatro líneas del Metro de Lima de manera simultánea, debido al crecimiento de la ciudad y la necesidad de mejorar el transporte público.

Por otro lado, el Jurado Nacional de Elecciones entregó la credencial de senador electo a Absalón Vázquez, quien reemplazará a Rafael López Aliaga tras su decisión de no juramentar ni asumir el cargo.