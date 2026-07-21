Sismo en Junín: damnificados denuncian demora en retiro de escombros y piden mayor apoyo

A tres días del sismo de magnitud 5.1 que remeció la provincia de Chupaca, en la región Junín, los pobladores del sector de Pumpunya denunciaron que aún no reciben el apoyo necesario para retirar los escombros de las viviendas que quedaron destruidas tras el movimiento telúrico.

Los afectados señalaron que la limpieza de los terrenos es urgente para instalar módulos o viviendas temporales que les permitan resguardarse, especialmente ante la proximidad de la temporada de lluvias. "Sería bueno que se haga lo más antes posible, ya se vienen las lluvias", manifestó uno de los damnificados.

PUNTOS DE ACOPIO

Frente a esta situación, diversas iniciativas solidarias continúan recibiendo donaciones para las familias afectadas. En Lima, uno de los principales puntos de acopio funciona en el centro comercial Jockey Plaza, donde ciudadanos entregan ropa, frazadas, alimentos no perecibles y otros artículos de primera necesidad.

La campaña es organizada en coordinación con la ONG Perú Pendiente. Inicialmente fue creada para atender a las poblaciones afectadas por el friaje; sin embargo, tras la emergencia registrada en Junín, los donativos comenzaron a destinarse a los damnificados por el sismo.

Los organizadores informaron que la recolección de ayuda se mantendrá durante todo el mes de julio. Asimismo, indicaron que las personas que no puedan acudir de manera presencial podrán realizar sus aportes económicos mediante la billetera digital Yape.