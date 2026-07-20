Alerta: casos de dengue aumentan 22 % en comparación con 2025

Los casos de dengue continúan en aumento en el Perú. Hasta la semana epidemiológica 26, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) del Ministerio de Salud (Minsa) reportó 34.820 casos acumulados y 36 fallecidos, cifra que representa un incremento del 22 % en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se registraban 28.587 contagios.

El epidemiólogo Percy Minaya explicó que las altas temperaturas registradas en diversas regiones del país, especialmente en Lima, favorecen la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, debido a la formación de criaderos en recipientes con agua acumulada.

En ese contexto, exhortó a la población a identificar de manera oportuna los síntomas de la enfermedad, como fiebre alta, dolor muscular, dolor detrás de los ojos y erupciones en la piel, y acudir inmediatamente a un establecimiento de salud para recibir atención médica y evitar complicaciones.

FENÓMENO EL NIÑO COSTERO

A este escenario se suma la preocupación por la posible intensificación del Fenómeno El Niño Costero. El Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) advirtió que no se descarta que este evento alcance una magnitud extraordinaria hacia finales de 2026, lo que podría generar mayores impactos climáticos.