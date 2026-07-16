Fenómeno El Niño sería el mayor riesgo para la economía peruana

El posible desarrollo de un Fenómeno El Niño de fuerte intensidad se perfila como uno de los principales riesgos para la economía peruana, debido al impacto que podría generar en diversos sectores productivos y en la infraestructura.

Especialistas señalan que el calentamiento del mar ya viene afectando la actividad pesquera, mientras que un escenario más severo podría ocasionar pérdidas en la agricultura, interrupciones en el transporte y daños por lluvias intensas e inundaciones.

Asimismo, advierten que estas condiciones podrían provocar un incremento en los precios de algunos alimentos, reducir la productividad y generar mayores gastos públicos para atender emergencias y reconstrucción.

FORTALECER LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Ante este panorama, los expertos consideran fundamental fortalecer las medidas de prevención, ejecutar obras de mitigación y coordinar acciones entre las autoridades para disminuir los efectos del fenómeno sobre la economía y la población.