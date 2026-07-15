Familiares de montañistas desaparecidos en nevado Huascarán piden apoyo para intensificar búsqueda

La búsqueda de los tres montañistas desaparecidos en el nevado Huascarán continúa contrarreloj. Cuatro equipos especializados de rescate, integrados por miembros del Grupo de Rescate Andino y la Policía Nacional del Perú, ascendieron a la montaña más alta del país para tratar de ubicar a los andinistas, cuyo paradero se desconoce desde que realizaban una expedición hacia la cumbre sur.

Los desaparecidos fueron identificados como Alejandro Ugarte, Saúl Mendoza y Artidoro Salas Gaytán, este último vecino de la ciudad de Huaraz. Según explicó Porfirio Cacha, integrante del Grupo de Rescate Andino, una de las principales hipótesis es que los montañistas se hayan desorientado al iniciar el descenso tras alcanzar la cima, luego de que la oscuridad dificultara la visibilidad de la ruta.

Debido a las difíciles condiciones del terreno y al riesgo que representa el nevado, el Ministerio del Interior dispuso el envío de un helicóptero de la Policía Nacional para reforzar las labores de búsqueda. Erick Albino, presidente de Socorro Andino Peruano, advirtió que el Huascarán registra temperaturas extremas por debajo de los cero grados, lo que incrementa el peligro para las personas desaparecidas y hace urgente su ubicación.

PIDEN APOYO A LAS AUTORIDADES

Mientras tanto, familiares y amigos de los tres montañistas mantienen la esperanza de encontrarlos con vida. Entre ellos, los parientes de Artidoro Salas han solicitado el apoyo de las autoridades y de la ciudadanía para fortalecer las operaciones de rescate, confiando en que los equipos especializados puedan ubicarlos en las próximas horas pese a las complejas condiciones de la montaña.