Velan restos de madre, hija y nieta asesinadas en Áncash

Las autoridades policiales capturaron a un sospechoso que habría trasladado a los sicarios y continúa con las investigaciones del triple crimen.

En medio de escenas de profundo dolor, familiares, amigos y vecinos recibieron los féretros de Juana René Sánchez Huamanchumo, su hija Rosa Angélica Tapia Sánchez y su nieta de 13 años, quienes fueron asesinadas dentro de su vivienda en el distrito de Coishco, en la región Áncash. Los tres cuerpos llegaron cerca de la medianoche del martes y fueron despedidos entre aplausos antes de ser velados en los exteriores de su domicilio.

Las primeras investigaciones de la Policía Nacional apuntan a que el objetivo del ataque habría sido Rosa Angélica Tapia Sánchez, quien presuntamente mantenía un préstamo bajo la modalidad conocida como “gota a gota”. Según las autoridades, existen indicios de que la víctima habría sido buscada durante un tiempo por personas vinculadas a esta actividad ilícita, aunque no se registró ninguna denuncia previa sobre amenazas o actos de hostigamiento.

Vecinos del sector relataron que, antes del ataque, los presuntos sicarios llegaron preguntando por Rosa Tapia y posteriormente abrieron fuego contra la familia. Los testimonios reflejan la indignación de la comunidad, especialmente por la muerte de la menor de 13 años, quien también perdió la vida durante el violento atentado.

CAPTURAN A SOSPECHOSO

Como parte de las diligencias, la Policía informó la captura de un sospechoso que habría participado trasladando a los autores materiales del crimen y logró incautar el vehículo presuntamente utilizado durante el ataque. Mientras continúan las investigaciones para identificar y detener al resto de implicados, los familiares de las víctimas exigen que el triple homicidio no quede impune y que se haga justicia.