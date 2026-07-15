Cientos de pelícanos llegan al terminal pesquero de Trujillo por falta de alimento

Cientos de pelícanos y gaviotas llegaron hasta el terminal pesquero de Trujillo en busca de alimento. Las aves permanecen cerca de los puestos de venta debido a la escasez de peces en el mar.

Según representantes del terminal, alrededor de 450 aves se concentran en la zona, aunque esta población habría disminuido por la migración de algunas especies ante la falta de alimento.

El calentamiento del mar provocado por el Fenómeno El Niño Costero habría reducido la presencia de especies como la anchoveta, principal fuente de alimento para estas aves marinas.

Autoridades recomendaron a la población evitar el contacto directo con los pelícanos y mantener distancia, debido al riesgo sanitario por posibles enfermedades y la alerta vigente por influenza aviar.