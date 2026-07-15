Poder Judicial deja en libertad a exfiscal que metió cabezazo a policía

La exfiscal Yohanny Yesenia Lindau Feria afrontará en libertad la investigación en su contra luego de que el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Piura dictara cuatro meses de comparecencia con restricciones. La exfuncionaria fue detenida el último domingo tras ser acusada de agredir a un efectivo policial en el distrito de Castilla.

Durante la audiencia, Lindau Feria rechazó las acusaciones y aseguró que actuó en medio del nerviosismo. Además, denunció haber recibido un trato inadecuado por parte del agente policial, afirmando que fue insultada, empujada y que solicitó apoyo debido a que las esposas que llevaba colocadas estaban demasiado ajustadas.

Pese a los argumentos de la investigada, el juez Junior Ríos Olivos resolvió imponerle reglas de conducta mientras continúan las investigaciones. Entre ellas figuran no acudir a establecimientos donde se expendan bebidas alcohólicas, asistir de manera obligatoria a las citaciones judiciales y fiscales, y pagar una caución económica de mil soles.

DAN POR CONCLUIDA SU DESIGNACIÓN

Tras el incidente, la Fiscalía de la Nación dispuso dar por concluida la designación de Yohanny Yesenia Lindau Feria como fiscal adjunta provincial provisional del Distrito Fiscal de Piura. La decisión fue adoptada luego de la difusión de los hechos en los que se observa a la exfiscal enfrentándose a un efectivo policial.