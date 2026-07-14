Fenómeno El Niño amenaza al sector pesquero y podría afectar a 150 mil trabajadores

El Fenómeno El Niño podría generar nuevos impactos en el sector pesquero peruano debido a las alteraciones en las condiciones del mar. El evento climático tendría su mayor incidencia en las próximas semanas y podría prolongarse hasta septiembre.

Entre las especies que podrían verse afectadas se encuentran la pota, la merluza y el langostino, productos importantes para la pesca y la exportación nacional. Los cambios en la temperatura del mar podrían modificar su desplazamiento y disponibilidad.

PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

La posible paralización de actividades pesqueras afectaría a cerca de 150 mil trabajadores vinculados a esta cadena productiva en todo el país, desde la extracción hasta las labores relacionadas con el procesamiento y comercialización.

Ante este escenario, especialistas señalan la importancia de fortalecer las medidas de prevención y monitoreo para reducir los efectos del Fenómeno El Niño y proteger a uno de los sectores económicos más importantes del país.