Declaran emergencia sanitaria por 90 días tras detectarse brote de gripe aviar en aves de crianza

El Gobierno declaró la emergencia sanitaria por 90 días luego de detectarse un brote de influenza aviar en gallos de pelea y una pequeña crianza de patos. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) precisó que estas aves no forman parte de la cadena de consumo humano.

El director de Sanidad de Senasa, Mario Bonifaz, explicó que, tras detectarse los casos, se aplicaron medidas como vigilancia epidemiológica, sacrificio sanitario de las aves afectadas, desinfección y vacío sanitario para evitar la propagación del virus.

CONSUMO DE CARNDE DE POLLO Y HUEVOS

La autoridad remarcó que el consumo de carne de pollo y huevos no representa un riesgo para la población, siempre que los alimentos provengan de aves sanas y sean correctamente cocidos, ya que el virus se inactiva con altas temperaturas.

Asimismo, Senasa exhortó a la población a evitar el contacto con aves silvestres o marinas y pidió a los criadores reportar de inmediato cualquier ave que presente síntomas respiratorios o signos nerviosos, a fin de contener oportunamente nuevos brotes.