Trujillo: policía fue asesinado a balazos cuando retornaba a su casa tras jornada laboral

Sicarios en moto asesinaron a un policía la tarde de ayer. Testigos refieren que, sin mediar palabra, dispararon cuatro veces contra el agente, que minutos antes había bajado de la camioneta de un amigo.

El suboficial de segunda, identificado como Cristian A., fue acribillado cuando se dirigía a su casa, ubicada en la urbanización Las Orquídeas, ciudad de Trujillo, región de La Libertad, tras su jornada laboral.

REALIZÓ DISPAROS

Las causas del ataque se desconocen y son parte de las indagaciones que realizarán las autoridades. Trascendió que, en medio del ataque, el agente también realizó disparos, hiriendo a uno de los sicarios.

El hombre, aún no identificado, fue trasladado inmediatamente a un nosocomio cercano y estará con vigilancia policial. Tras ser dado de alta, el delincuente deberá afrontar la investigación que inicie la Fiscalía.

ATENTADO EN TRUJILLO

Un nuevo atentado con explosivos se registró en la urbanización Santa María en Trujillo. Un sujeto dejó un artefacto explosivo en la puerta de un hotel, la fuerte detonación destruyó las lunas del establecimiento y provocó cuantiosos daños en el negocio que funciona en su interior.

PERRO EMBISTE MOTO

En Cajamarca, cámaras de seguridad captaron cuando un perro impactó contra un motociclista y lo dejó herido en plena pista. El fuerte impacto provocó que el conductor saliera despedido de la unidad, mientras que el animal logró levantarse y continuar su camino.

RECONSTRUCCIÓN DE SECUESTRO

Casi una semana después de ser detenidos, disfrutaban de la piscina de un condominio en San miguel, los presuntos secuestradores de una mujer, por la que pedían un rescate de S/20 mil, fueron llevados a La Victoria para reconstruir cómo se habría perpetrado el delito.