24 Horas Edición Medio Día

10/07/2026

INEI: Perú supera los 34 millones de habitantes, según resultados del Censo 2025

La entidad informó que el país cuenta con más de 34,1 millones de habitantes y destacó que la información del censo permitirá identificar necesidades en vivienda, servicios básicos y zonas vulnerables



El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que el Perú registra una población de 34 millones 157 mil 732 habitantes, de acuerdo con los resultados del Censo 2025.

El jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, explicó que el país cuenta con 13,7 millones de viviendas, cuya información permitirá a las autoridades evaluar riesgos frente al Fenómeno El Niño y posibles sismos, además de planificar acciones de prevención.

Asimismo, indicó que Lima concentra aproximadamente 9,6 millones de habitantes, consolidándose como el principal polo económico del país. Añadió que en octubre se presentará un estudio para identificar la pobreza monetaria en zonas urbanas.

El funcionario señaló que estos datos servirán para focalizar políticas públicas e identificar hogares que aún carecen de servicios básicos como agua, alcantarillado y electricidad, con el objetivo de mejorar la atención a la población.


Temas Relacionados: Censo 2025IneiPoblación

También te puede interesar:

BANNER ACTUALIZADO