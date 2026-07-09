Contraloría alerta que más de 2 mil obras públicas están paralizadas en el Perú

Un informe de la Contraloría General de la República reveló que en el Perú existen 2,241 obras públicas paralizadas hasta marzo de 2026, afectando proyectos que deberían beneficiar a miles de ciudadanos.

Las regiones con mayor cantidad de obras detenidas son Cusco, con más de 300 proyectos, y Puno, con más de 200. En tanto, el Gobierno Nacional registra 391 obras paralizadas y los gobiernos regionales acumulan 317.

El especialista en contrataciones con el Estado, Giancarlos Santiago, señaló que los adicionales y problemas en la planificación pueden afectar la continuidad de los proyectos, aunque precisó que las situaciones de fuerza mayor deben evaluarse de manera distinta.

La Contraloría advirtió que cerca de la mitad de las obras paralizadas corresponden a la modalidad de administración directa, y varias de estas estarían relacionadas con denuncias por presuntos casos de corrupción.