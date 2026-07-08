Chimbote: reportan muerte de aves marinas y lobos marinos debilitados en el litoral

Vecinos y pescadores de Chimbote reportaron la presencia de aves marinas muertas y lobos marinos debilitados en distintos sectores del litoral.

Entre las especies afectadas se encontraron gaviotas y pelícanos, algunos de ellos con signos de debilidad y desnutrición.

El Instituto del Mar del Perú (IMARPE) señaló que la situación estaría relacionada con cambios en las condiciones ambientales del mar peruano y la menor disponibilidad de alimento.

Las autoridades continúan monitoreando el estado de la fauna marina ante nuevos reportes de especies afectadas.