Servicios comunitarios podrían ser una alternativa ante sanciones menores, explica abogado

El abogado Aaron Aleman explicó que los servicios comunitarios pueden ser considerados como una alternativa dentro del sistema de justicia para determinados casos, especialmente cuando se trata de infracciones o sanciones de menor gravedad.

El especialista señaló que esta medida busca promover la responsabilidad de la persona sancionada mediante actividades en beneficio de la sociedad, siempre bajo las condiciones establecidas por las autoridades competentes.

Asimismo, precisó que la aplicación de servicios comunitarios no implica que todos los delitos puedan acceder a este beneficio, ya que depende de la naturaleza del caso y de la evaluación correspondiente.

Alemán indicó que este tipo de mecanismos buscan contribuir a la reinserción y evitar, en ciertos escenarios, medidas más restrictivas cuando la legislación lo permite.