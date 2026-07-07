Reniec advierte que falta de presupuesto pone en riesgo las elecciones regionales y municipales de 2026

La jefa del Reniec, Carmen Velarde, alertó que la entidad requiere S/ 52,8 millones para cumplir con las actividades previstas para las elecciones regionales y municipales de 2026. Señaló que la falta de recursos también afecta al JNE y a la ONPE.

La funcionaria indicó que el presupuesto fue solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas desde noviembre del año pasado. Sin embargo, aseguró que hasta la fecha el Reniec no ha recibido los fondos requeridos.

Velarde advirtió que esta situación pone en riesgo la actualización del padrón electoral, la realización de campañas de DNI gratuito para miles de ciudadanos y la atención en algunas agencias y centros MAC.

Asimismo, sostuvo que el Ejecutivo debe atender el pedido antes del cambio de gobierno para evitar que la próxima gestión reciba un problema que podría afectar el desarrollo de los comicios.