Ecuador restringe paso en puente fronterizo Macará-La Tina y genera protestas en Piura

La restricción del tránsito en el Puente Internacional Macará-La Tina, en la frontera entre Perú y Ecuador, ha generado malestar entre los pobladores del distrito de Suyo, en la provincia de Ayabaca, región Piura. Ciudadanos y comerciantes denunciaron que el paso solo está permitido por motivos de salud y educación, situación que viene afectando la actividad comercial y el empleo en la zona fronteriza.

Uno de los grupos más perjudicados es el de los escolares peruanos que diariamente cruzan hacia la ciudad ecuatoriana de Macará para asistir a clases. Los padres de familia señalaron que las autoridades educativas de Ecuador solo autorizan el cruce peatonal de los estudiantes incluidos en un padrón oficial, obligándolos luego a recorrer un largo trayecto para abordar un transporte que los lleve hasta sus colegios.

Los afectados indicaron que las restricciones, vigentes desde el 1 de julio, también impiden que numerosos trabajadores lleguen a sus centros laborales y dificultan el acceso de pacientes a servicios médicos. Además, Marcos Castillo, padre de uno de los menores, denunció que un funcionario ecuatoriano habría emitido expresiones discriminatorias al sugerir que los niños crucen por pasos ilegales o que continúen sus estudios en Perú.

PROTESTA DE VECINOS

La medida provocó una protesta en los alrededores del puente internacional, donde ciudadanos peruanos y ecuatorianos exigieron la reapertura del paso fronterizo y el restablecimiento del diálogo entre ambos países. Los vecinos hicieron un llamado a la Cancillería, al Gobierno Central y a las autoridades de la región Piura para que impulsen una mesa de diálogo con Ecuador que permita solucionar el conflicto y normalizar el tránsito en este importante punto de conexión binacional.