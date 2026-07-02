Jackson Mora fue detenido junto a otros investigados por presunto desvío millonario de fondos en Chincha

Un total de 12 inmuebles fueron allanados durante un operativo de la División de Investigación de Estafas de la Dirincri, en el marco de una investigación por un presunto desvío de fondos en la Municipalidad de Pueblo Nuevo, en Chincha.

El caso involucra a varios investigados, entre ellos el empresario del rubro deportivo y expareja de Tilsa Lozano, Jackson Mora, quien fue intervenido tras una denuncia presentada por el alcalde del distrito por presunto fraude informático vinculado a operaciones con una empresa relacionada al entorno del investigado.

De acuerdo con la investigación, se habrían realizado transferencias a la empresa FFC MMA SAC, la cual figura como proveedora de la municipalidad para proyectos vinculados a residuos sólidos y servicios deportivos. La Policía Nacional ejecutó detenciones preliminares, allanamientos e incautaciones ordenadas por el Poder Judicial.

Los detenidos fueron trasladados a la sede de la Dirincri en la avenida España, mientras la Policía continúa con las diligencias para esclarecer la presunta red criminal denominada “Los arquitectos del fraude”.