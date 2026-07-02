Capturan a dos presuntos integrantes de banda vinculada a asalto de patrullero en Arequipa

Durante las diligencias, los agentes también ubicaron un automóvil de color rojo que, según la investigación, habría sido utilizado para cometer el robo.

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó sobre la captura de dos presuntos integrantes de la organización criminal denominada "Los Malditos de Hunter", quienes serían investigados por su presunta participación en el asalto a un patrullero ocurrido en Arequipa. Durante las diligencias, los agentes también ubicaron un automóvil de color rojo que, según la investigación, habría sido utilizado para cometer el robo.

De acuerdo con la Región Policial Arequipa, uno de los detenidos, identificado con el alias de "Alex", habría reconocido haber conducido el vehículo empleado en el hecho. Asimismo, la Policía indicó que durante la investigación se encontraron imágenes que mostrarían que el automóvil fue polarizado antes del asalto como parte de la presunta planificación del delito.

NO SE DESCARTA PARTICIPACIÓN DE POLICÍAS

El jefe de la Región Policial Arequipa, general Antonio Alfredo La Madrid, señaló que no se descarta la participación de efectivos policiales en los hechos, debido a que existen indicios de una presunta planificación previa relacionada con la ubicación del patrullero en un lugar poco habitual. Durante el asalto, los delincuentes se apoderaron de un fusil AKM perteneciente a la Comisaría de Andrés Avelino Cáceres, además de las armas y teléfonos celulares de los efectivos.

Por su parte, el director de la Defensoría de la PNP, general (r) Máximo Ramírez, informó que los suboficiales involucrados en el caso son investigados en el fuero policial militar, mientras que Inspectoría evalúa posibles responsabilidades administrativas. Hasta el momento, las autoridades no han recuperado el fusil ni las armas sustraídas y continúan con la búsqueda de otros cuatro presuntos implicados que permanecen prófugos.