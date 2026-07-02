Dólar baja tras conocerse los resultados al 100 % de la ONPE

La cotización del dólar registró una ligera reducción y se ubicó en un promedio de S/ 3,40 luego de conocerse al 100 % los resultados difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El comportamiento del tipo de cambio se produjo a pocas semanas de la toma de mando de la presidenta electa, Keiko Fujimori.

Algunos ciudadanos consultados señalaron que esperan una mayor estabilidad económica durante el próximo gobierno. Asimismo, indicaron que la disminución del tipo de cambio puede representar un beneficio para quienes realizan pagos en dólares o adquieren productos importados.

El decano de la Facultad de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Carlos Manuel Adrianzén, sostuvo que el resultado electoral habría contribuido a reducir la incertidumbre observada en los últimos meses. Explicó que, durante el proceso electoral, el Banco Central de Reserva intervino para evitar una mayor volatilidad del tipo de cambio ante el incremento de la demanda de dólares.

PERCEPCIÓN EN EL EXTRANJERO

Por otro lado, algunos peruanos residentes en el extranjero manifestaron su percepción sobre los precios de los productos en el mercado nacional y expresaron expectativas de estabilidad económica. En tanto, el Banco Central mantiene el seguimiento del comportamiento del mercado cambiario para preservar la estabilidad monetaria frente a posibles escenarios de incertidumbre.