PJ se pronuncia tras detención del presidente de la Corte Superior de Apurímac por presunto vínculo con organización criminal

La Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos ejecutó un operativo que culminó con la detención preliminar judicial del presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, José Alberto Tinco Luján, así como de su esposa y otros implicados.

La medida fue dispuesta en el marco de una investigación por los presuntos delitos de corrupción de funcionarios y participación en una organización criminal, a cargo de la fiscal suprema provisional Lourdes Bernardita Téllez.

Tras conocerse el caso, la Presidencia del Poder Judicial emitió un comunicado en el que rechazó de manera categórica cualquier acto de corrupción o conducta funcional indebida. Asimismo, señaló que ningún juez o jueza está por encima de la ley ni exento de responder por sus actos cuando corresponda.

El Poder Judicial informó que se vienen coordinando acciones para garantizar el normal funcionamiento de los órganos jurisdiccionales en el Distrito Judicial de Apurímac y reafirmó su compromiso con la transparencia, la integridad institucional y la lucha contra la corrupción.